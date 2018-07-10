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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi

Erdoğan tarafından dün atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yeni bakanlar Genel Kurulunda yemin etti. Ardından bakanlıklarda ler gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 10.07.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 20:47
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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Erdoğan tarafından dün atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yeni bakanlar Genel Kurulunda yemin etti. Ardından bakanlıklarda ler gerçekleşti.

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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen , eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığında töreni düzenlendi. Bu amaçla ilk tören, eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Tören, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katlımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ağbal, 'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi.

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, "Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık." dedi.

Ağbal, Albayrak'ın da bu alandaki tecrübe ve vizyonuyla ekonomisinin daha da ileriye gitmesi noktasında büyük birikime sahip olduğunu vurgularken, "Biz de kendisine her noktada yardımcı olacağız." diye konuştu.

Naci Ağbal, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Ağbal'ın veda mesajına karşın AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Pakdemirli, görevi Eroğlu'ndan devraldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni sistemin hakkını vereceklerini belirterek, "Sayın mızın vurguladığı yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e, 2071'e inşallah taşıyor olacağız." dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, makamda düzenlenen töreninde, görevini Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye devretti.

Pakdemirli, 'de yeni bir sistemin başladığına dikkati çekerek, verdikleri oylar nedeniyle millete, kendisine bu görevi layık görmesi nedeniyle de Türkiye Cumhurbaşkanı 'a teşekkürlerini sundu.

Eroğlu'na birikimlerini ve tecrübelerini aktarmasından dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Sayın Bakanım burayı bırakmak yok, elinizi, gözünüzü bizim üzerimizden eksik etmeyeceksiniz, sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var, size soracağımız çok şey olacak." dedi.

Pakdemirli, önümüzdeki günlerde tarım ve orman alanlarına ilişkin ilgili birimlerden gerekli bilgileri alacaklarını dile getirerek, "Bugün millet bizden yeni bir söz, yeni projeler bekliyor. Mevlana ne demiş, 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Millet teveccüh etti, biz de yeni sistemin mutlaka hakkını vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e, 2071'e inşallah taşıyor olacağız." diye konuştu.

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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Zehra Zümrüt Seçuk Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Jülide Sarıeroğlu'ndan devraldı

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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında Devir Teslim Töreni
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (solda), bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Fatma Betül Sayan Kaya'dan (sağdan) devraldı.

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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Bekir Pekdemirli Tarım Bakanlığı'nı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan devraldı

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Bakanlıklarda törenleri gerçekleştirildi
Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Kültür Bakanı Ersoy: Yeni dönemin öncelikli sektörü turizm olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Bu dönemde hedefimiz sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak. Özellikle 'ye seyahat eden, nitelikli turist dediğimiz, gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda töreni gerçekleştirildi. Bakanlık görevini Numan Kurtulmuş'tan devralan yeni Bakan Mehmet Ersoy, önümüzdeki döneme ilişkin ilk mesajlarını da verdi. Turizm sektörünün bir temsilcisi olarak, 2016 yılının ardından turizmde hızlı bir çıkışın yaşanmasını sağlayan Bakanlık ekibine teşekkür eden Bakan Ersoy, hedeflerine ulaşmak için Bakanlığın yanı sıra sektörün bütün temsilcileri ve sektör dışında, turizm bölgelerindeki belediyeler, belediye başkanları, temizlik işçileri, esnaf ile taksiciler de dâhil olmak üzere sektör ve sektör dışındaki bütün vatandaşları kapsayacak yeni bir kampanya yürüteceklerini söyledi.

'TURİZM CUMHURBAŞKANIMIZIN DA ÖNCELİĞİ'


Türkiye'yi yeni dönemde çok daha iyi günlerin beklediğini vurgulayan Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"2016'nın o mutsuz sonuçlarını 2017'de çok hızlı bir şekilde telafi etmeye başladık. Her şeyden önce bu çok önemliydi bizim için. Açıkçası yeni dönem çok önemli. Özellikle Sayın mız ile yaptığım görüşmede kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden biri olacağını söyledi ve hedefi de o şekilde koydu.
Hedefimiz bu dönemde sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak özellikle Türkiye'ye seyahat eden nitelikli turist dediğimiz gelir gurubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı arttırmakla yetinmeyeceğiz. Daha fazla para harcayan konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz.

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