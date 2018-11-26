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  • BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz

aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz

, resmi internet sitesi üzeirnden gelecek hafta satışa sunacağı aktüel ürünlerin kataloğunu yayınladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler geçtiğimiz günlerden bu yana bu listeyi merak ediyordu. BİM aktüel ürünleri bu haftanın kataloğunu bu başlık altından öğrenebilirsiniz. 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri şöyle;

Giriş Tarihi: 26.11.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:39
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz

aktüel ürünleri bu hafta satışa sunacağı birbirinden sürpriz ürünler ile yine yoğun ilgi görecek. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren birçok kişi bu ürünleri satın alabilmek için yola koyulacak. Bu ürünlere sahip olmak isteyenler BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğuna bu başlık altından ulaşabilirler. BİM aktüel ürünleri listesinde ulaşmak için sayfayı aşağıya doğru kaydırınız.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz
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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sevindirecek! 30 Kasım'da BİM aktüel ürünleri kataloğunda sürpriz
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