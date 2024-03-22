CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

AĞIRLIKTAN ASKISI KOPTU

Dün ortaya çıkan görüntülerde bir detay da dikkat çekmişti. Para taşınan çantalardan birinin askısı içindeki paranın ağırlığından dolayı kopuyor. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çantayı sürüklemek zorunda kalıyor. Yılmaz daha sonra Fatih Keleş ve diğer 2 kişiyle çantayı masaya boşaltıp parayı sayıyor.

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