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Haberler Galeri CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:44

CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

CHP İl Başkanlığı'nın satın alımına ait taşınamayacak kadar ağır olup sürüklenen yeni "valiz" görüntüleri ortaya çıktı. Mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın Avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve partinin basın danışmanı Can Poyraz yer alıyor. Masaya konulan çanta boşaltılıp Keleş ve Yılmaz'la birlikte 4 kişi tarafından sayılıyor.

CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

CHP binasının satın alınmasıyla ilgili yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın Avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve partinin basın danışmanı Can Poyraz yer alıyor.

CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

Masaya konulan çanta boşaltılıp Keleş ve Yılmaz'la birlikte 4 kişi tarafından sayılıyor.

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CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

AĞIRLIKTAN ASKISI KOPTU

Dün ortaya çıkan görüntülerde bir detay da dikkat çekmişti. Para taşınan çantalardan birinin askısı içindeki paranın ağırlığından dolayı kopuyor. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çantayı sürüklemek zorunda kalıyor. Yılmaz daha sonra Fatih Keleş ve diğer 2 kişiyle çantayı masaya boşaltıp parayı sayıyor.

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CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel, para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, görüntülerde yer aldığı tespit edilen ve ifadeye çağrılan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılık katına çıkan Öksel, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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