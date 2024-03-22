Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:44
CHP’deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntü: Sürükleyerek taşıdı!
CHP İl Başkanlığı'nın satın alımına ait taşınamayacak kadar ağır olup sürüklenen yeni "valiz" görüntüleri ortaya çıktı. Mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın Avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve partinin basın danışmanı Can Poyraz yer alıyor. Masaya konulan çanta boşaltılıp Keleş ve Yılmaz'la birlikte 4 kişi tarafından sayılıyor.