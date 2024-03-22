Video Haber SON DAKİKA! CHP'deki para kulelerinin yeni görüntüleri | Video
SON DAKİKA! CHP'deki para kulelerinin yeni görüntüleri | Video

SON DAKİKA! CHP'deki para kulelerinin yeni görüntüleri | Video

22.03.2024 | 14:18

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kayıt dışı paralar skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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