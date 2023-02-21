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Haberler Galeri CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:09

CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı

Depremin 7. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan binaya gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'nci kattaki eve girip eşya çıkardı. O anları saniye saniye görüntüleyen gönüllü vatandaş, "İtfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.

Halit TURAN
CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı

Kardeşlerinden birini özel kalem müdürü, diğerini de belediyenin Fen İşlerinde saha şefi yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı.

CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı

Depremin 7. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan binaya gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'nci kattaki eve girip eşya çıkardı.

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CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

O anları saniye saniye görüntüleyen gönüllü vatandaş, "itfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin aldıkları çantayı sokakta bekleyen görevlilere verdikleri de kaydedildi.

CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini böyle kullandı | Video

CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu. Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

CHP’li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı

Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

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