Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
16:09
CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini kullandı... Görüntüler ortaya çıktı
Depremin 7. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan binaya gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'nci kattaki eve girip eşya çıkardı. O anları saniye saniye görüntüleyen gönüllü vatandaş, "İtfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.