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Haberler Galeri Deniz salyası (müsilaj) seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak
Giriş Tarihi: 08.06.2021 07:19 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 07:19

() seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak

Denizlerde oluşan müsilajla () mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin valiliklerine genelge gönderdi. Genelgede tüm merkezi ve yerel yönetimlerin katılımıyla deniz temizlik çalışmalarının bugün başlatıldığı belirtildi.

SABAH
Deniz salyası müsilaj seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yayınlanan genelgede, müsilajdan kaynaklanan kirlilikle mücadele için 7 gün 24 saat esaslı çalışılacağı kaydedildi. Genelgede tüm kurum ve kuruluşların çalışma tamamlanıncaya kadar koordineli şekilde yürütülmesi istendi.

Deniz salyası müsilaj seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak

Buna göre valililerin başkanlık edeceği Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde, ilgili tüm kurumların temsilcileri ile Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerin çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden çevreden sorumlu şube müdürü veya teknik personeller görev yapacak.

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Deniz salyası müsilaj seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak

BERTARAF EDİLECEK

Genelgede, "Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri ayrıca denizden toplanan ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir" denildi.

Deniz salyası müsilaj seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak

KARADENİZ'DE DE GÖRÜLDÜ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de önceki gün küçük çaplı bir alanda görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla azot ve fosfor kullanılıyor. Marmara kadar yakın zamanda böyle etki göstermez ama kirliliğe devam edersek 3, 5, 30 yıl sonra biz de karşı karşıya kalacağız" dedi

Deniz salyası müsilaj seferberliği başladı: 7/24 görev yapılacak
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