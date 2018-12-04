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  • Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

, ziyareti kapsamında 'da.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 01:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 01:05
Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

, ziyareti kapsamında 'da.

Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

Resmi törenin yapıldığı yerde Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü.

Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

Maduro, yere düşen bayrağı yerden kaldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...
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Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...
Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...
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