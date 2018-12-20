Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak?

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Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışları ile ilgili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Günlerdir yurt üzerinde etkisini sürdüren soğuk dalgası dün kar olarak yurdun dört bir yanında yağdı. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar konuyla ilgili oldukça fazla araştırmalarda bulunuyorlar. Öyle ki dün yaşanan yağış ve kardan dolayı bireyler evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bugün kar yağacak mı? 'a kar yağacak mı? Biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için tüm bu soruların yanıtlarını Meteoroloji'den gelen veriler ve raporlar ile birlikte hazırladık. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri ve kar uyarıları...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 09:36
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün raporunu yayınladı. Bu duruma göre yurt genelinde çalkantılı bir hafta bizi bekliyor. Öyle ki bugün kar yağarken, yarın güneş açabilecek bir hava bu hafta bizleri bekliyor. Bununla da kalmayıp Meteoroloji'den gelen açıklama da ve Ankara için beklenen şiddetli kar uyarısı geldi. Peki, kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? Merakla beklenen bu soruların yanıtları…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Yine 'den gelen açıklamalar doğrultusunda bugün gelen tahminleri neticesinde özellikle ve Ankara için verile tarih 24 Aralık, uzmanlar bu tarihte iyi derecede bir kar yağışı bekliyorlar. Henüz tam olarak netleşmese de önümüzdeki günlerde tahminlerin açıklanması ile birlikte daha kesin bir fikir elde edebileceğiz.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a bugün kar yağacak mı?

Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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