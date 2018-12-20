Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışları ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Günlerdir yurt üzerinde etkisini sürdüren soğuk dalgası dün kar olarak yurdun dört bir yanında yağdı. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar konuyla ilgili oldukça fazla araştırmalarda bulunuyorlar. Öyle ki dün yaşanan yağış ve kardan dolayı bireyler evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için tüm bu soruların yanıtlarını Meteoroloji'den gelen veriler ve raporlar ile birlikte hazırladık. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri ve kar uyarıları...