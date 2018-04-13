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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

'nde okunacak dualar her kandil gecesi olduğu gibi bugün de Müslümanlar tarafından büyük bir arzu ve heyecanla araştırılıyor. Kandil gecesi hangi dualar okunur? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? soruları özellikle bu akşam yanıtları en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Miraç Kandili duası da yine araştırılan konular içerisinde. Müslüman alemi bu mübarek akşam dualarda buluşacak, camileri dolduracak. Ellerin semaya açıldığı Miraç Kandili gecesinde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) nde ettiği duaları ve ve sureleri sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 13.04.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 15:34
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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

İslam alemi açısından şüphesiz en mübarek geceler arasında yer alan bu sene Cuma gününe denk geldi. Müslümanlar ilk önce Cuma namazına giderek camileri doldurdu; inananlar uzaklardaki sevdiklerine, dostlarına ve aile fertlerine yolladıkları kandil mesajlarıyla sevdiklerinin yüzünü güldürdü. Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Bu mübarek gecenin hikmetini iyi anlamalı ve Miraç Kandili'nde okunacak surelerle küçüklere örnek olmalıyız.

Receb ayının 27. gecesi olarak bilinir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında yarar vardır.

Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve mübarek Kandil gecesini oruçlu olarak karşılamak gereklidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav), Miraç Kandili için ""Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurmuştur. Miraç Kandili gecesi bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, camilere gidilmelidir.

İşte peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç gecesi ettiği dualar…

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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."

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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

"Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım.

Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır.

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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz."

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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

"Allah'ım! Kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım.

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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."

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'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

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