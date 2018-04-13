Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

İslam alemi açısından şüphesiz en mübarek geceler arasında yer alan Miraç Kandili bu sene Cuma gününe denk geldi. Müslümanlar ilk önce Cuma namazına giderek camileri doldurdu; inananlar uzaklardaki sevdiklerine, dostlarına ve aile fertlerine yolladıkları kandil mesajlarıyla sevdiklerinin yüzünü güldürdü. Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Bu mübarek gecenin hikmetini iyi anlamalı ve Miraç Kandili'nde okunacak surelerle küçüklere örnek olmalıyız.

Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında yarar vardır.

Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve mübarek Kandil gecesini oruçlu olarak karşılamak gereklidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav), Miraç Kandili için ""Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurmuştur. Miraç Kandili gecesi bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, camilere gidilmelidir.

İşte peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç gecesi ettiği dualar…