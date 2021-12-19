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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:01

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son olarak gram altın fiyatının 1000 TL'ye yaklaşmasıyatırımcısını harekete geçirirken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları haberleri peş peşe geliyor. Dolar döviz kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen altındaki son durum yatırımcını yakından ilgilendiriyor. Son olarak çeyrek altın 1.547 lira iken cumhuriyet altın fiyatı 6 bin civarında kendini gösteriyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 877,39

SATIŞ: 919,32

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.459,00

SATIŞ: 6.557,00

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.098,00

SATIŞ: 3.189,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.467,00

SATIŞ: 6.559,00

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.235,01

SATIŞ: 6.361,67

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 19 Aralık tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.547,00

SATIŞ: 1.599,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 953,45

SATIŞ: 953,68

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