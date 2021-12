Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son olarak gram altın fiyatının 1000 TL'ye yaklaşmasıyatırımcısını harekete geçirirken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık 2021 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar