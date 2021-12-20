Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip edenler anlık durumu merak ediyor. Her zaman en değerli yatırım aracı olarak görülen altın canlı rakamları hareketlilik yaşıyor. Gram altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Son olarak gram fiyatının 800 TL civarında seyretmesi piyasayı hareketlendirdi. Peki altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Canlı altın fiyatları