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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 21:44

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı üzerindeki altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde altın alımı satımı yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Son olarak gram altın fiyatının 800 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken cumhuriyet altın fiyatı 6 bin civarında işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Canlı altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip edenler anlık durumu merak ediyor. Her zaman en değerli yatırım aracı olarak görülen altın canlı rakamları hareketlilik yaşıyor. Gram altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Son olarak gram fiyatının 800 TL civarında seyretmesi piyasayı hareketlendirdi. Peki altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.693,00

SATIŞ: 2.910,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.648,24

SATIŞ: 6.782,78

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.661,00

SATIŞ: 6.096,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 769,45

SATIŞ: 807,21

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.891,00

SATIŞ: 6.995,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.365,00

SATIŞ: 1.489,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 870,54

SATIŞ: 870,73

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