Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı üzerindeki altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde altın alımı satımı yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Son olarak gram altın fiyatının 800 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken cumhuriyet altın fiyatı 6 bin civarında işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık 2021 Bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Canlı altın fiyatları son dakika