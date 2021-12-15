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Haberler Yaşam Altın fiyatlarından son dakika: Bugün 15 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:48

Altın fiyatlarından son dakika: Bugün 15 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde yukarı yönlü çok ciddi bir ivme kazanırken öte yandan bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar grafikteki canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı her gün rekor tazelerken bugün ise sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rapora göre; 818 TL ile açılış yaptı. Öte yandan "15 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Milyonlar bu yatırım aracının anlık takibini yapıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar grafiği...

Altın fiyatları rekorlara doymuyor! 15 Aralık 2021 Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram çeşitleriyle her gün yeni bir rekor kıran yatırım aracında yükseliş hareketi hız kesmeden devam ediyor. "15 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalarda altının gram fiyatı 818 TL ile güne açılış yaptı. Milyonlar canlı, anlık ve güncel altın fiyatlarını A Para sayfası ile takip ediyor.

Altın fiyatları rekorlara doymuyor! 15 Aralık 2021 Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 ARALIK 2021

12 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 720,77

SATIŞ: 748,64

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Altın fiyatları rekorlara doymuyor! 15 Aralık 2021 Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.104,47

SATIŞ: 5.203,87

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Altın fiyatları rekorlara doymuyor! 15 Aralık 2021 Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 795,73

SATIŞ: 795,87

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Altın fiyatları rekorlara doymuyor! 15 Aralık 2021 Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.545,00

SATIŞ: 2.599,00

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