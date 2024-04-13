Antalya’da teleferik faciası! Ekipler seferber oldu: Canlı yayında kurtarma operasyonu

Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı. 24 kabinde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarmak için AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama kurtarma ekibi gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda ekipler tarafından halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri kabinlerin üzerine çıkarak burada içeridekileri halatlarla indirip güvenli bölgeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişinin kurtarıldığını duyurdu.