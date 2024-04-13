Antalya’da teleferik faciası! Ekipler seferber oldu: Canlı yayında kurtarma operasyonu | Video

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Hattın durması üzerine 24 kabindeki 171 kişi mahsur kaldı. Gece boyunca süren ve sabah da devam eden çalışmalarda 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığı, 43 kişi için de çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Öte yandan kurtarma çalışmaları canlı yayına da yansıdı. İşte o anlar...