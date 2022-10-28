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Haberler Yaşam Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:56

Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

ŞOK aktüel kataloğu ile satışa sunulan ürünler alışveriş severler tarafından büyük ilgi görüyor. 29 Ekim - 1 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda beyaz eşyadan ağaç motoruna, tost makinesinden mini ısıtıcıya pek çok farklı ürün yer alırken Petlas marka kış lastiği, araç içi yatak, akü gibi otomotiv ürünleri dikkat çekti. ŞOK market kataloğunda yer alan otomotiv ürünlerinin özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar özellikle araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte, otomotiv ürünleri tüm özellikleri ve ŞOK 29 Ekim - 1 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler…

Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi ile ilgi görmeye devam ediyor. Sürpriz kampanyalarıyla dikkat çeken market zinciri, bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. 29 Ekim - 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Hafta sonu geçerli olacak aktüel katalogda kış lastiği, araç içi yatak, akü gibi otomotiv ürünleri yer aldı. 1, 2 ve 4'lü seçenekleriyle Petlas marka kış lastiği ve Hugel akü, 6 taksit imkanıyla yarın ŞOK marketlerde alıcısını bekliyor olacak. Bu noktada kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, "29 Ekim - 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ekim - 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri ve tüm detaylar.

Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

İşte haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri;

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Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
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Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri
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