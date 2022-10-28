Haberler Yaşam Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:56

Araç sahipleri dikkat! ŞOK aktüel ürünlerde kış lastiği, akü ve araç içi yatak satıyor! 29 Ekim- 1 Kasım 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri

ŞOK aktüel kataloğu ile satışa sunulan ürünler alışveriş severler tarafından büyük ilgi görüyor. 29 Ekim - 1 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda beyaz eşyadan ağaç motoruna, tost makinesinden mini ısıtıcıya pek çok farklı ürün yer alırken Petlas marka kış lastiği, araç içi yatak, akü gibi otomotiv ürünleri dikkat çekti. ŞOK market kataloğunda yer alan otomotiv ürünlerinin özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar özellikle araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte, otomotiv ürünleri tüm özellikleri ve ŞOK 29 Ekim - 1 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler…