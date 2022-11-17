YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri başladı. Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Aldığı ara zammın ardından ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek asgari ücret net ve brüt rakamları masada yer almaya başladı. İşçi ve işveren yanıt arıyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları ile değerlendirilecek yeni rakam için farklı bir hazırlık olduğu Başkan Erdoğan tarafından aktarılmıştı. İşte, 2023 ocak asgari ücret zammı son dakika haberleri…