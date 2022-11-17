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Haberler Yaşam YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:42

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri başladı. Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Aldığı ara zammın ardından ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek asgari ücret net ve brüt rakamları masada yer almaya başladı. İşçi ve işveren yanıt arıyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları ile değerlendirilecek yeni rakam için farklı bir hazırlık olduğu Başkan Erdoğan tarafından aktarılmıştı. İşte, 2023 ocak asgari ücret zammı son dakika haberleri…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplama rakamları masada yerini aldı. Enflasyon oranı ile birlikte düşünülecek ve vatandaşı mağdur etmeyecek yeni oran için heyecan dorukta. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile şekillenen süreçte tespit komisyonu toplantı tarihi de belli oldu. Asgari ücret zammı 2023 Ocak için yeniden değerlendiriliyor. Peki, Yılbaşında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtlar…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri açıklandı.

Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

Buna göre asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık 2022 tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek. Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2023 HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Toplantı için geri sayım! Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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