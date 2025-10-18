Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir-Galatasaray maç saati ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Ligdeki ilk 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım namağlup seriyi sürdürerek yerini korumayı amaçlıyor. Başakşehir ise ligdeki ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Başakşehir-Galatasaray maç saati ve muhtemel 11'ler hakkında detaylar;