Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 09:20

Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir-Galatasaray maç saati ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'de yeni hafta heyecanı Başakşehir Galatasaray maçı ile devam ediyor. Başakşehir deplasmanına çıkmaya hazırlanan sarı kırmızılılar bu mücadeleden galip ayrılarak yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Süper Lig Başakşehir-Galatasaray maç saati ve muhtemel 11'ler.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Ligdeki ilk 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım namağlup seriyi sürdürerek yerini korumayı amaçlıyor. Başakşehir ise ligdeki ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Başakşehir-Galatasaray maç saati ve muhtemel 11'ler hakkında detaylar;

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi

35. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rebakke Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.