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Batan gemide ölen mürettebatın babasından ağlatan sözler: İlk seferi sonu oldu!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
10:17
Batan gemide ölen mürettebatın babasından ağlatan sözler: İlk seferi sonu oldu!
Marmara Denizi'nde 7 gün önce çok acı bir olay yaşandı. Batuhan A. isimli kuru yük gemisi fırtına sebebiyle su alarak battı. Dün cesedine ulaşılan Hüseyin Tutuk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babasının sözleri ise yürekleri dağladı: Gitme dedik ısrar ettik. Benden çekindiği için…