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Haberler Yaşam Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 17:26 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:34

Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Bayburt İmsakiye 2025 Ramazan ayı itibarıyla takibe alındı. İmsak vaktinden başlayacak oruçlar iftarla birlikte açılacak ve tüm gün ibadetle dolu geçirilecek. İslam alemi şimdiden hazırlıklarını tamamladı. 11 ayın sultanının heyecanı yaşanıyor. Peki; Bayburt iftar vakti saat kaçta, sahur ne zaman?

Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Bayburt sahur vakti ve iftar saatleri Ramazan İmsakiyesi ile öğreniliyor. Sabah ezanı vaktinden akşam ezanına kadar tutulacak oruçlar namazla tamamlanacak. İbadet planları şimdiden çıkarılırken 1 Mart günü başlayacak Ramazan ayı için heyecan dorukta. İşte, Bayburt iftar vakti 2025...

Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BAYBURT İMSAKİYE 2025: BAYBURT İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

İmsakiye 2025 Diyanet tarafından yayımlandı. 81 ilde ayrı ayrı takip edilen imsak ve iftar saatleri Bayburt için de sorgulanıyor. İşte, Ramazan ayında gün gün Bayburt sahur ve iftar vakitleri:

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Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BAYBURT İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:23

İftar Vakti: 18:17

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

İftar Vakti: 18:18

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 18:19

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

İftar Vakti: 18:20

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:17

İftar Vakti: 18:22

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Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BAYBURT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu aya özel kılınan teravih namazının ilki 28 Şubat akşamı başlayacak. Bayburt'ta ilk teravih namazı vakti saat 19.34 olacak. İşte, diğer günlere ait saatler:

1 Mart Cumartesi: 19:35

2 Mart Pazar: 19:36

3 Mart Pazartesi: 19:37

4 Mart Salı: 19:38

5 Mart Çarşamba: 19:39

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi Kur'ân-ı Kerim'de belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân'ın Ramazan ayında ve Kadir Gecesi içerisinde indirildiği kaynaklarla belirlenmiştir. Ancak hangi güne denk geldiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir..

Buna göre 27. gece rivayeti genel olarak kabul gören rivayetler arasındadır.

Bu yıl Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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