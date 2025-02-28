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Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
17:34
Bayburt iftar vakti 2025: Bayburt İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Bayburt İmsakiye 2025 Ramazan ayı itibarıyla takibe alındı. İmsak vaktinden başlayacak oruçlar iftarla birlikte açılacak ve tüm gün ibadetle dolu geçirilecek. İslam alemi şimdiden hazırlıklarını tamamladı. 11 ayın sultanının heyecanı yaşanıyor. Peki; Bayburt iftar vakti saat kaçta, sahur ne zaman?