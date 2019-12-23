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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık kataloğu tam listesi!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Aralık BİM kataloğunda teknolojiden, mutfak malzemesine, giysiden, gıda ürünlerine yüzlerce fırsat yer alıyor. Buna göre '' kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cuma gününden itibaren raflarda bulabileceğiniz aktüel ürünler kataloğu dopdolu! Bu haftaki indirimli ürünler listesinde Kiwi Işıklı Cam Kettle 79,90 TL, Karaoke Mikrofon 59,90 TL, Paşabahçe Snow Gold 12 Parça Çay Takımı 27,90 TL, Paşabahçe Snow Gold Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 19,90 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 27 Aralık 2019 ürünler kataloğuna erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:15
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Cuma gününden itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok! 27 Aralık'tan itibaren BİM kataloğunda teknolojiden, gıdaya, mutfak malzemesinden giysiye varıncaya kadar yüzlerce ürün yer alıyor. Bu haftaki indirimlerde Kiwi Ayak Masaj Aleti 99,90 TL, Kumtel Infrared Duvar Tipi Isıtıcı 89,90 TL, Casilda Home Visco Banyo Takımı 2'li 39,90 TL, Kuş Tüyü Yastık 50x70 cm 39,90 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 27 Aralık 2019 kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.

İşte, 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi…

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
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