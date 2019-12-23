BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Cuma gününden itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok! 27 Aralık'tan itibaren BİM kataloğunda teknolojiden, gıdaya, mutfak malzemesinden giysiye varıncaya kadar yüzlerce ürün yer alıyor. Bu haftaki indirimlerde Kiwi Ayak Masaj Aleti 99,90 TL, Kumtel Infrared Duvar Tipi Isıtıcı 89,90 TL, Casilda Home Visco Banyo Takımı 2'li 39,90 TL, Kuş Tüyü Yastık 50x70 cm 39,90 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 27 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.

İşte, 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi…