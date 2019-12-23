BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Aralık BİM kataloğunda teknolojiden, mutfak malzemesine, giysiden, gıda ürünlerine yüzlerce fırsat yer alıyor. Buna göre '' BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cuma gününden itibaren raflarda bulabileceğiniz aktüel ürünler kataloğu dopdolu! Bu haftaki indirimli ürünler listesinde Kiwi Işıklı Cam Kettle 79,90 TL, Karaoke Mikrofon 59,90 TL, Paşabahçe Snow Gold 12 Parça Çay Takımı 27,90 TL, Paşabahçe Snow Gold Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 19,90 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 27 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğuna erişebilirsiniz.