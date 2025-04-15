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Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:01
Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım ilk maçta 4-0 yenilgi alarak tur ihtimalini oldukça zor hale getirdi. Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları ile maçı takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler tahmin ediliyor. Peki; Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?