Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir kez daha oynanacak Borussia Dortmund - Barcelona maçı futbolseverlerin gündeminde. İspanya ve Almanya'nın temsilcileri yarı final için mücadele ediyor. Geçtiğimiz maçın gollerini kaydeden Raphinha, Lewandowski ve Lamine Yamal karşılaşmanın yıldızları arasında gösteriliyor. Peki; Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?