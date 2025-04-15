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Haberler Yaşam Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:01

Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım ilk maçta 4-0 yenilgi alarak tur ihtimalini oldukça zor hale getirdi. Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları ile maçı takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler tahmin ediliyor. Peki; Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir kez daha oynanacak Borussia Dortmund - Barcelona maçı futbolseverlerin gündeminde. İspanya ve Almanya'nın temsilcileri yarı final için mücadele ediyor. Geçtiğimiz maçın gollerini kaydeden Raphinha, Lewandowski ve Lamine Yamal karşılaşmanın yıldızları arasında gösteriliyor. Peki; Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund ve Barcelona bugün TSİ 22.00'de maça çıkacak.

4-0 skorla Barcelona avantajlı durumda yer alıyor.

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Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!

MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Barcelona: Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Lewandowski.

Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde 2. maç!