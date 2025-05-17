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Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nda!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
15:34
Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nda!
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde sezonun final haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 34. hafta mücadelesinde Braga'ya konuk olacak. Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği ligde, Benfica lider Sporting Lizbon'la aynı puana sahip ancak averajla ikinci sırada bulunuyor. Bu kritik haftada Benfica, bir yandan Braga'yı mağlup etmeye çalışırken, diğer yandan Sporting'in maçından gelecek sonucu da yakından takip edecek. Peki Braga - Benfica karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?