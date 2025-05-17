Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nda!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 15:34

Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nda!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde sezonun final haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 34. hafta mücadelesinde Braga'ya konuk olacak. Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği ligde, Benfica lider Sporting Lizbon'la aynı puana sahip ancak averajla ikinci sırada bulunuyor. Bu kritik haftada Benfica, bir yandan Braga'yı mağlup etmeye çalışırken, diğer yandan Sporting'in maçından gelecek sonucu da yakından takip edecek. Peki Braga - Benfica karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışında nefesleri kesiyor. Sezonun son haftasına girilirken, averajla Sporting Lizbon'un gerisinde ikinci sırada yer alan Benfica, kader maçına çıkıyor. 34. hafta mücadelesinde zorlu Braga deplasmanına konuk olacak olan Benfica, şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek için galibiyet arayacak. Braga - Benfica karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve son gelişmeler haberin devamında...

Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda!

BRAGA- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Braga ile Benfica arasındaki heyecan dolu mücadele, 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşma, büyük bir çekişmeye sahne olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda!

BRAGA- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan naklen canlı yayınla ekrana gelecek.

Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda!

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Benfica'nın yıldız isimleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun, Braga karşısında ilk 11'de sahaya çıkmaları öngörülüyor. Teknik heyetin iki oyuncuya da maçın başından itibaren görev vermesi bekleniyor.

Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda!

BENFİCA NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Benfica, ligde bu sezon Sporting'e karşı oynadığı iki maçta istediğini alamadı. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı beyazlılar, rövanşta ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu nedenle Braga karşısında alınacak bir galibiyet, şampiyonluk için yeterli değil. Benfica'nın şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Sporting'in Vitoria Guimaraes ile oynayacağı maçta puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.