Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda!

BENFİCA NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Benfica, ligde bu sezon Sporting'e karşı oynadığı iki maçta istediğini alamadı. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden kırmızı beyazlılar, rövanşta ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu nedenle Braga karşısında alınacak bir galibiyet, şampiyonluk için yeterli değil. Benfica'nın şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Sporting'in Vitoria Guimaraes ile oynayacağı maçta puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.