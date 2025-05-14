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BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:43
BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
İtalya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. 43. kez düzenlenen bu büyük turnuvanın finalinde, AC Milan ile Bologna kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bu akşam Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan sunarken, bu dev mücadele, şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, final atmosferini evlerinden takip edebilecek. Peki Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?