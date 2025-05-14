BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

TAKIMLARDA SON DURUM, EKSİKLER VE CEZALI OYUNCULAR

Milan'da orta sahanın kilit ismi Youssouf Fofana sakatlığını atlatıp takıma dönerken, kanatlarda görev yapan Rafael Leao'nun cezası sona erdi ve yeniden sahada olacak.

Ancak Warren Bondo (ayak bileği sakatlığı) ve Riccardo Sottil (uyluk sakatlığı) bu mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör, 3-4-2-1 dizilişinde ileri uçta kime görev vereceğine karar vermek durumunda. Santiago Gimenez, Tammy Abraham ve Luka Jovic üçlüsünden biri sahaya ilk 11'de çıkacak. Hücum hattında ise Rafael Leao ve Christian Pulisic destek verecek.

Sağ bek pozisyonunda Emil Holm'un iyileşme süreci tamamlanmak üzere. İsveçli oyuncu, formaya aday konumda ve bu bölgede Lorenzo De Silvestri ile Milan'ın eski kaptanı Davide Calabria'ya rakip olabilir.