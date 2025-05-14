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Haberler Yaşam BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:43

BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

İtalya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. 43. kez düzenlenen bu büyük turnuvanın finalinde, AC Milan ile Bologna kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bu akşam Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan sunarken, bu dev mücadele, şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, final atmosferini evlerinden takip edebilecek. Peki Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

İtalya Kupası'nda büyük heyecan için geri sayım için büyük heyecan başladı. Milan ile Bologna, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Taraftarların merakla beklediği mücadele için şifresiz yayınlanacak kanal da belli oldu. İşte dev maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri...

BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

MİLAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Kupası finali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Dev finalde Milan ile Bologna, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

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BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

MİLAN - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Bologna arasında oynanacak ve kupanın sahibini belirleyecek mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

TAKIMLARDA SON DURUM, EKSİKLER VE CEZALI OYUNCULAR

Milan'da orta sahanın kilit ismi Youssouf Fofana sakatlığını atlatıp takıma dönerken, kanatlarda görev yapan Rafael Leao'nun cezası sona erdi ve yeniden sahada olacak.

Ancak Warren Bondo (ayak bileği sakatlığı) ve Riccardo Sottil (uyluk sakatlığı) bu mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör, 3-4-2-1 dizilişinde ileri uçta kime görev vereceğine karar vermek durumunda. Santiago Gimenez, Tammy Abraham ve Luka Jovic üçlüsünden biri sahaya ilk 11'de çıkacak. Hücum hattında ise Rafael Leao ve Christian Pulisic destek verecek.

Sağ bek pozisyonunda Emil Holm'un iyileşme süreci tamamlanmak üzere. İsveçli oyuncu, formaya aday konumda ve bu bölgede Lorenzo De Silvestri ile Milan'ın eski kaptanı Davide Calabria'ya rakip olabilir.

BÜYÜK FİNAL MAÇI! Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL İLK 11'LER
AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic

Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga