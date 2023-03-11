Deniz Akkaya’dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

AKKAYA: HAKKIMDA HERHANGİ BİR DAVA YOK

Kendisiyle ilgili herhangi bir mahkeme ve dava açılmadığı halde hakkında dava açıldığı gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Deniz Akkaya, bu tip haberlerin bit gibi türeyen hesaplar tarafından dolaşıma sokulduğunu aktardı.