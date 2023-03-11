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Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı
Giriş Tarihi: 11.03.2023 19:30
Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
19:59
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı
Şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni açıklamalar geldi. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere 'yalanlama' karşılığında para teklif ettiğini anlattı. Akkaya Levent'in kendisini itibarsızlaştırmak için mağdurlara "Deniz Akkaya'nın söylediklerini yalanlayın. Paralarınızı iade ederim" dediğini söyledi ve ses kayıtları paylaştı. İşte şoke eden detaylar...