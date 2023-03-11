Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı
Giriş Tarihi: 11.03.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 19:59

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

Şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni açıklamalar geldi. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere 'yalanlama' karşılığında para teklif ettiğini anlattı. Akkaya Levent'in kendisini itibarsızlaştırmak için mağdurlara "Deniz Akkaya'nın söylediklerini yalanlayın. Paralarınızı iade ederim" dediğini söyledi ve ses kayıtları paylaştı. İşte şoke eden detaylar...

SABAH İNTERNET
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

Kamuoyunu bir süredir meşgul eden şarkıcı Haluk Levent hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Eski manken Deniz Akkaya daha önce de çeşitli belgelerle iddialar paylaşmıştı.

Deniz Akkaya’dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilerin mesajlarını paylaşmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

ÇEŞİTLİ HESAPLAR ÜZERİNDEN AKKAYA'YA İTİBARSIZLAŞTIRMA

İşte bu konuyla ilgili dikkat çekici yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in çeşitli hesaplar üzerinden kendisi hakkında itibarsızlaştırma çalışması yaptırdığını söyledi. Bu hesapların FETÖ iltisaklı olduğu iddiası da var.

Deniz Akkaya’dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

HALUK LEVENT'TEN ÇİRKİN TEKLİF!

Akkaya bununla yetinmedi ve Haluk Levent'in mağdur ettiği kişilere çirkin bir teklifte bulunduğunu da söyledi. Akkaya, "Bu açıklamaları yapma nedenim ben sustukça hakkımda yalan haberlerin çıkması" diyerek bomba iddialar paylaştı.

Deniz Akkaya’dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı

AKKAYA: HAKKIMDA HERHANGİ BİR DAVA YOK

Kendisiyle ilgili herhangi bir mahkeme ve dava açılmadığı halde hakkında dava açıldığı gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Deniz Akkaya, bu tip haberlerin bit gibi türeyen hesaplar tarafından dolaşıma sokulduğunu aktardı.

SON DAKİKA