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Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...
Giriş Tarihi: 04.11.2023 12:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
12:46
Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözlatına alındı. Türkiye'nin takip ettiği soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Dilan Polat, emniyetteki ifadesinde her şeyi ağlayarak anlattı. Aylık gelirini de açıkladı...