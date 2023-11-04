Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Soruşturmada, yeni detaylar elde edildi. Buna göre Dilan Polat, emniyette ağlayarak ifade verdi. Daha önce günde 750 bin TL harcadığını söyleyen Dilan Polat, aylık kazancının 150-200 bin lira olduğunu iddia etti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! Ağlayarak anlattı: Aylık gelirim… | Video