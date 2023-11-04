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Giriş Tarihi: 04.11.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 12:46

Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözlatına alındı. Türkiye'nin takip ettiği soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Dilan Polat, emniyetteki ifadesinde her şeyi ağlayarak anlattı. Aylık gelirini de açıkladı...

Emir SOMER
SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Türkiye, nefesini tuttu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasına kilitlendi. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hız kesmeden devam etti.

Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti'ne getirilen Polat çiftinin, dün akşam saatlerinde ifade işlemlerine geçildi. 5 saat ifade veren Polat çifti daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Soruşturmada, yeni detaylar elde edildi. Buna göre Dilan Polat, emniyette ağlayarak ifade verdi. Daha önce günde 750 bin TL harcadığını söyleyen Dilan Polat, aylık kazancının 150-200 bin lira olduğunu iddia etti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! Ağlayarak anlattı: Aylık gelirim… | Video

Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını dedi.

Dilan Polat ifadesinde ağlayarak anlattı! Aylık gelirini açıkladı: Para işlerine...

Engin Polat'ın iddiaları reddedip her şeyi inkar ettiği belirtildi. İddiaya göre Engin Polat ifadesinde "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi.

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