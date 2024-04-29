Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Edanur Gezer'in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 17:06

Edanur Gezer'in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!

Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelmişti. İBB'nin açtığı çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer, boğularak hayatını kaybetmişti. İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu noktaya bariyerli-güvenlikli önlem almayı yeni akıl edebildi! Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Ölüm çukurunun başına da güvenlik görevlileri dikildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi. İBB partizanlığı yapan 'sözde yazarlar', Edanur'un ölümüyle bakın nasıl dalga geçti…

SABAH İNTERNET
Edanur Gezer’in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!

Tarihler 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi.

Edanur Gezer’in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!

1 METRE 35 SANTİM DERİNLİKTE...
Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı bugün havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği gözlendi. Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Edanur Gezer’in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!

Talihsiz yavrunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Cenazeyi almak üzere 2 gün önce annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi. İddiaya göre, annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceğinin söylediği öğrenildi.

Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek ölen Edanur'un annesi konuştu | Video

Edanur Gezer’in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!

2 gün sonra tekrar Adli Tıp Kurumu'na giden anne Nurcan Gezer ve ailesi cenazeyi teslim aldı. Cenaze Esenyurt Kıraç Vakfı Cem Kültür Evi'ne götürüldü.

Edanur Gezer’in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!

İhmal sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında da "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05'de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi" denildi.

Edanur'un öldüğü parkta savcı bilirkişilerle inceleme yaptı | Video

SON DAKİKA