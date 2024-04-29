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Edanur Gezer'in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
17:06
Edanur Gezer'in öldüğü çukurda dikkat çeken görüntü: Yeni mi akıl ettiniz!
Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelmişti. İBB'nin açtığı çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer, boğularak hayatını kaybetmişti. İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu noktaya bariyerli-güvenlikli önlem almayı yeni akıl edebildi! Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Ölüm çukurunun başına da güvenlik görevlileri dikildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi. İBB partizanlığı yapan 'sözde yazarlar', Edanur'un ölümüyle bakın nasıl dalga geçti…