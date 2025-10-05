Haberler
Yaşam
Formula 1 Singapur GP hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2025 F1 Singapur Grand Prix yarışı için heyecan dorukta
Giriş Tarihi: 05.10.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 09:57
Formula 1 Singapur GP hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2025 F1 Singapur Grand Prix yarışı için heyecan dorukta
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18'inci ayağı bugün Singapur'da gerçekleştiriliyor. 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenecek olan yarış için sıralama turları tamamlanmıştı. Peki, Formula 1 Singapur GP hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte 2025 F1 Singapur Grand Prix yarışı hakkında detaylar.