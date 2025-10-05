Formula 1 Singapur GP hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2025 F1 Singapur Grand Prix yarışı için heyecan dorukta

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.10.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 09:57

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18'inci ayağı bugün Singapur'da gerçekleştiriliyor. 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenecek olan yarış için sıralama turları tamamlanmıştı. Peki, Formula 1 Singapur GP hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte 2025 F1 Singapur Grand Prix yarışı hakkında detaylar.

Formula 1 yarışlarında 18. durak bugün Singapur'daki Marina Bay Caddesi Pisti olacak. Peki, yarış tutkunlarının canlı yayından takip edeceği Formula 1 Singapur GP hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte 2025 F1 Singapur Grand Prix yarışı saati ve yayınlanacağı kanal;

FORMULA 1 SİNGAPUR GP NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Formula 1 Singapur Grand Prix, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden koşulacak.

Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da tamamlandı.

Yarış ise 5 Ekim Pazar günü (bugün) saat 15.00'te başlayacak.

FORMULA 1 SİNGAPUR GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yarış, beIN SPORTS 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:

Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

Takımlar:
1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101