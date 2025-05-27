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Haberler Yaşam F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:37

F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 yarış takvimi 2025 Dünya Şampiyonası kapsamında takip ediliyor. 9. yarış İspanya Grand Prix'te olacak. Antrenmanlar, sıralama turları ve yarış tarihleri gündemde. Pistteki heyecanlı yarış tüm dünya ülkelerinde ilgilileri tarafından takip ediliyor. Peki; 2025 Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, F1 hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 takvimi 2025 hız tutkunlarının gündeminde. İspanya Grand Prix'te yarışacak pilotlar kilit nokta için hazırlıklarını tamamlayacak. Şampiyonayı yorumlayan uzman isimler bu yarışı oldukça önemli görüyor. Peki, F1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

F1 İSPANYA GP NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dokuzuncu yarışı İspanya GP takvimi şöyle:

30 Mayıs Cuma

1.Antrenman: 14:30
2.Antrenman: 18:00

31 Mayıs Cumartesi

3. Antrenman: 13:30
Sıralama Turları: 17:00

1 Haziran Pazar

Yarış Başlangıcı: 16:00

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F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?

F1 yarışları beIN Sports ekranlarından canlı takip ediliyor.

İspanya pisti şampiyona için kilit yer olarak görülüyor.

F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FORMULA 1 TAKVİM 2025
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:
Tarih - Ülke - Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs ABD Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim ABD Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
20-22 Kasım ABD Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FORMULA 1 TAKIMLARI VE PİLOTLARI

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen, Liam Lawson
Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Williams: Alex Albon, Carlos Sainz
Kick Sauber: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan
Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman
Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar