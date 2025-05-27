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F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
16:37
F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 yarış takvimi 2025 Dünya Şampiyonası kapsamında takip ediliyor. 9. yarış İspanya Grand Prix'te olacak. Antrenmanlar, sıralama turları ve yarış tarihleri gündemde. Pistteki heyecanlı yarış tüm dünya ülkelerinde ilgilileri tarafından takip ediliyor. Peki; 2025 Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, F1 hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...