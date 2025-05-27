F1 YARIŞ TAKVİMİ 2025: Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 takvimi 2025 hız tutkunlarının gündeminde. İspanya Grand Prix'te yarışacak pilotlar kilit nokta için hazırlıklarını tamamlayacak. Şampiyonayı yorumlayan uzman isimler bu yarışı oldukça önemli görüyor. Peki, F1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?