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Haberler Yaşam Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:45

Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…

Düzce depremi sonrası sosyal medyaya düşen pek çok video gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi depremi önceden hisseden kedinin şok geçirmesi olurken kafesteki papağanın çırpınışları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler…

Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…

Hayvanlar depremi önceden hissediyor… Düzce depreminin etkileri sürerken sosyal medyada bazı hayvanların deprem öncesi ve sonrası yaşadığı şoklar gündeme oturdu. Hayvanların depremi önceden hissetmesinin gizemi henüz çözülmüş değil ancak verdikleri tepkilere bakıldığı zaman sezgi yeteneklerinin güçlü olması nedeniyle depremi öngördükleri düşünülüyor.

Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…

Depremi önceden mi hissetti? Kafesteki papağan depremden önce adeta çıldırdı!

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedilirken, Pendik'te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Depremi önceden mi hissetti? Kafesteki papağan depremden önce adeta çıldırdı | Video

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Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…

İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de meydana gelen 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerden biri ise sosyal medyayı salladı. İşte İstanbul'u da sallayan depremde şok geçiren kedi videosu.

Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…

İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video

Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…

Gizem tam olarak çözülebilmiş değil

Hayvanların depremi önceden sezmesinin arkasındaki nedenler hala tespit edilebilmiş değil. Fakat teorilerden biri kayalar arasındaki basınç değişiminin havada yol açtığı iyonlaşmayı hayvanların kürkleri sayesinde hissedebilmesi. Bir diğer alternatif ise hayvanların depremlerden önce kuartz kristallerinden salınan gazların kokusunu alabiliyor olmaları.

Hayvanların sezme nedeninden bağımsız olarak çalışmanın ümit vaat eden tarafı davranışların analiz edilerek depremlerin önceden tahmin edilebilecek olması.

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