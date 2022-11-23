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Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
12:45
Gizem tam olarak çözülebilmiş değil… Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar ve daha nicesi…
Düzce depremi sonrası sosyal medyaya düşen pek çok video gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi depremi önceden hisseden kedinin şok geçirmesi olurken kafesteki papağanın çırpınışları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler…