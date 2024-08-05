Giriş Tarihi: 05.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
12:42
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!
İsrail destekçisi META, Gazze ve Hamas lideri Haniye ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladı. Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2 Ağustos'tan bu yana Meta platformu Instagram'a erişim engeli uyguladı. Türkiye'nin her fırsatta "Değerlerimize saygı duyun" diyerek uyardığı Instagram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13.00'da Instagram yetkilileri ile görüşeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.