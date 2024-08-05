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Giriş Tarihi: 05.08.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:42

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!

İsrail destekçisi META, Gazze ve Hamas lideri Haniye ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladı. Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2 Ağustos'tan bu yana Meta platformu Instagram'a erişim engeli uyguladı. Türkiye'nin her fırsatta "Değerlerimize saygı duyun" diyerek uyardığı Instagram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13.00'da Instagram yetkilileri ile görüşeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!

Siyonist İsrail destekçisi META 7 Ekim'den bu yana katil İsrail tarafından sistematik bir şekilde soykırıma uğrayan Gazzeli siviller ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladı. Son olarak Hamas lideri İsmail Haniye İran'da suikasta uğramasıyla ilgili yapılan paylaşımları kaldırması ise bardağı taşırdı.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!

HANİYE PAYLAŞIMLARINA SANSÜR UYGULADI

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu, katil devlet İsrail destekçisi Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemesi, dünyada büyük tepkiye yol açtı.

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Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!

BTK DÜĞMEYE BASTI… ERİŞİM YASAĞI GELDİ

Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düğmeye bastı. Alınan kararla sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos'tan bu yana erişim engeli uygulandı.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!

"DEĞERLERİMİZE SAYGI DUYUN"

Instagram'a erişimin engellemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medyadan açıkladı: Gözler o saate çevrildi!

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Instagram açılacak mı? Instagram toplantısında hangi konular konuşulacak?

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