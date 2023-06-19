İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

KİMLİKLERİ DNA İLE BELİRLENDİ

Cesetlerin kimlikleri belli olurken korkunç cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Öyle ki hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları bilgisine ulaşıldı.