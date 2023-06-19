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Haberler Yaşam İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:18

İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

İzmir Bayraklı'dan gelen haber kan dondurdu… Ekipler, pazar günü ihbar üzerine gittikleri evde, 3'ü kadın 4 kişinin derin dondurucuda cansız bedenini buldu. Ölenlerin Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkek olduğu belirlenirken cinayeti aydınlatmak için özel ekip kuruldu. Çeşme'de yakalanan katilin anne Gülkamar Hanimova'nın sevgilisi olduğu anlaşıldı. Katilin cinayeti işleme yöntemi ise korkunçtu: İlaçlı içecek verip...

İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

Türkiye, dün İzmir'den gelen haberle sarsıldı… Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

Pazar günü saat 12.30'da İzmir Bayraklı'daki Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı eve giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı.

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İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

DERİN DONDURUCUDA 4 CESET!
Evde inceleme yapan polis ekipleri, derin dondurucuda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tamamen parçalanmış olan cesetlerin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapıldı.

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İzmir’de dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Katil bakın kim çıktı: Böyle öldürmüş...

KİMLİKLERİ DNA İLE BELİRLENDİ

Cesetlerin kimlikleri belli olurken korkunç cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Öyle ki hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları bilgisine ulaşıldı.

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