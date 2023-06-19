İzmir'deki dehşet evinde parçalanmış cesetlerin saklandığı dondurucu ve buzdolabı görüntülendi | Video
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde, parçalara ayrılmış vaziyette 4 kişinin cesedinin bulunduğu öne sürülen derin dondurucu ve buzdolabı görüntülendi.
KATLİAM DOLAPLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan 4 kişinin parçalanmış cesetlerinin saklandığı iddia edilen evdeki buzdolabı ve derin dondurucunun görüntüleri ortaya çıktı. Cesetlerin bu dolaplarda günlerdir tutulduğu, yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine yaptığı ihbarla polis ekipleri tarafından bu dolaplarda bulunduğu öne sürüldü.
Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.
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