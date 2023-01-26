Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin 114. bölümünde Osman Bey'e evlat acısı yaşatmak isteyen İsmihan Sultan, Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirler ve onu ölmekten beter eder. Zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşen Orhan ölecek mi merak konusu oldu. Son bölümün hemen ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. İşte, Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle ekranı