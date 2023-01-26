Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. ATV'nin izlenme rekorları kıran tarihi dizisinin 25 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen 114. Bölümünde Osman Bey, Moğol komutan Nayman'a meydan okur. Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlı olan İsmihan Sultan ise Orhan Bey'i zehirler. Yaşananların ardından dizinin yeni bölümünden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ''Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt ararken Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle…