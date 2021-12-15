KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar?

KYK burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? Sorusuna geçtiğimiz akşam an itibariyle yanıt aranmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı burs ve kredi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının ardından ücretlerin ödenme tarih merak edildi. Üniversite öğrencilerinin başvuru süreci sona ererken vatandaşlar açıklanan sonuçlarla beraber alacakları ücretlerin kredi mi yoksa karşılıksız olarak mı alacağını öğrenmiş oldu. Peki KYK burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2020 2021 KYK burs kredileri ilk ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...