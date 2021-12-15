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Haberler Yaşam KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:34

KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar?

Kasım ayında sona eren başvuruların ardından KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Üniversiteliler maddi destek olarak alacakları bu ücretlerin ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin maddi geçimine katkı sağlayacak olan ücret vatandaşlar tarafından aylardır bekleniyordu. Burs/kredi sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrendi. Peki KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2021-2022 KYK burs kredileri ilk ödemesi ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2021-2022 KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

KYK burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? Sorusuna geçtiğimiz akşam an itibariyle yanıt aranmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı burs ve kredi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının ardından ücretlerin ödenme tarih merak edildi. Üniversite öğrencilerinin başvuru süreci sona ererken vatandaşlar açıklanan sonuçlarla beraber alacakları ücretlerin kredi mi yoksa karşılıksız olarak mı alacağını öğrenmiş oldu. Peki KYK burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2020 2021 KYK burs kredileri ilk ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2021-2022 KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR?

KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

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KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2021-2022 KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2021-2022 KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;

Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.

KYK ilk burs ücretleri ne zaman yatacak ve ne kadar? 2021-2022 KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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