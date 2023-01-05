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Haberler Yaşam Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:06

Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın sözleri stüdyodaki ve ekranları başındaki herkesi şoke etti. Sinan'a, "Fikri Bey'e neden 9 tane mesaj attın?" sorusunu yönelten Müge Anlı, aldığı cevap karşısında sinirlenmemek için kendini zor tutarken, şüphelerin odağındaki isim Arife Teyze için üzülmediğini ve ağlamadığını söyledi. Öte yandan Hamide Teyze hakkında konuşan Sinan, "Cıbıl çığlak geldi karşıma." dedi. İşte detaylar...

Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

Programa konuk olan Sinan Sardoğan'a Müge Anlı, "Ben insanlara da bir şey söyleyemiyorum. Sinan'ın neye kinleneceği belli olmadığı için.

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Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

O gün özür dilemek için aradığını söyleyen Fikri abi, beni tehditti deyip küfrediyor. Özür dilemek için aradığın adama sonradan nasıl küfrettiğini biz hala anlayamadık.

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Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

O gün 10 tane mesaj atmışsın Fikri abiye. Ne mesaj attın?" sorusunu yöneltti.

Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

Sinan, Müge Anlı'nın iddialarını reddetti. Bunun üzerine Müge Anlı, "Hayır'la olacak iş değil. Senin telefon kaydında Fikri abiye attığın 10 tane mesaj var. Bu tartışma konusu değil.

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