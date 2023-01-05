Haberler Yaşam Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:06

Müge Anlı küplere bindi, stüdyoda sesler yükseldi! Sapık Sinan yine rahat durmadı: Cıbıl çıplak geldi karşıma

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın sözleri stüdyodaki ve ekranları başındaki herkesi şoke etti. Sinan'a, "Fikri Bey'e neden 9 tane mesaj attın?" sorusunu yönelten Müge Anlı, aldığı cevap karşısında sinirlenmemek için kendini zor tutarken, şüphelerin odağındaki isim Arife Teyze için üzülmediğini ve ağlamadığını söyledi. Öte yandan Hamide Teyze hakkında konuşan Sinan, "Cıbıl çığlak geldi karşıma." dedi. İşte detaylar...