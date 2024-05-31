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Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:29
Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!
Müge Anlı, 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir'in yıllardır tecavüze uğradığını ortaya çıkardı. Selahattin Yalnız isimli sapığın gözaltına alınmasını sağlayan Anlı, "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Terbiyesiz adam! Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız!" ifadelerini kullandı. Mağdur kızlar ise "14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de aynı şekilde tecavüz ediyor" diyerek ağladı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı