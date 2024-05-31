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Haberler Yaşam Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:29

Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

Müge Anlı, 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir'in yıllardır tecavüze uğradığını ortaya çıkardı. Selahattin Yalnız isimli sapığın gözaltına alınmasını sağlayan Anlı, "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Terbiyesiz adam! Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız!" ifadelerini kullandı. Mağdur kızlar ise "14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de aynı şekilde tecavüz ediyor" diyerek ağladı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı

Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı. İğrenç olay Muğla'da yaşandı. 17 Mayıs Cuma günü 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir sırra kadem bastı.

Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Buna göre; Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın ise kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

MÜGE ANLI: UTANMADAN BU KIZLARI STÜDYOMDA ARAMAYA GELDİN TERBİYESİZ ADAM!
Bugünkü canlı yayında elinde görüntülerin olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin?

Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

Terbiyesiz adam! Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız nasıl aramaya geldin buraya.

Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

"BÜTÜN VİDEOLARIN ELİMDE"
Sen nasıl bu kızlara hem bu kadar istismar edip hem nasıl bu stüdyoya gelip ararsın ya! Gözümle gördüğüme mi inanacağım sana mı inanacağım be. Bütün videoların elimde" ifadelerini kullandı.

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