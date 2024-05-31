Müge Anlı tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Elimde görüntülerin var ahlaksız adam!

"BÜTÜN VİDEOLARIN ELİMDE"

Sen nasıl bu kızlara hem bu kadar istismar edip hem nasıl bu stüdyoya gelip ararsın ya! Gözümle gördüğüme mi inanacağım sana mı inanacağım be. Bütün videoların elimde" ifadelerini kullandı.