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Müge Anlı'daki Selahattin Yalnız seri tecavüzcü çıktı! Dayıdan şok iddialar!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
10:45
Müge Anlı, bugünkü canlı yayında sapık Selahattin Yalnız'ın yaptığı iğrençlikleri tek tek anlattı. Üvey kızı ile kızının 2 arkadaşına yıllarca cinsel istismarda bulunan Selahattin Yalnız'ın Avustralya'da birçok kez evlendiği ve 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Yalnız'ın, komşularının kızına da tecavüz ettiği ve doğan bebeğin bir doktora evlatlık olarak verildiği anlaşıldı. Sapık Selahattin Yalnız'ın dayısı ise canlı yayına telefonla bağlandı. Selahattin'in öz çocuklarına da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı...