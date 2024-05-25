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RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
11:58
Rabbena duası namaz kılarken okunacak dualardan birisidir. 5 vakit namazın son oturuşlarında okunur. Farz olan namaz ibadetini yerine getirmek isteyen herkesin ezberlemesi gereken duaların başında yer alır. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duası olarak adlandırılır. Rabbena Duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, Rabbena duaları okunuşu ve anlamı!