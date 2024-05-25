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Haberler Yaşam RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:58

RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Rabbena duası namaz kılarken okunacak dualardan birisidir. 5 vakit namazın son oturuşlarında okunur. Farz olan namaz ibadetini yerine getirmek isteyen herkesin ezberlemesi gereken duaların başında yer alır. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duası olarak adlandırılır. Rabbena Duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, Rabbena duaları okunuşu ve anlamı!

RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Rabbena duaları iki tanedir ve herkesin ezbere bilmesi gereken dualardan arasında yer alır. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duası her namazın son oturuşunda okunmaktadır. Rabbena duası içeriğinde dünyada, ahirette iyilik ve güzellikten bahsedilmiştir. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duasının Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, okunuşu, meali ve faziletlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Rabbena Atina Duası Okunuşu

Rabbena atina duası gün içinde sık sık tekrar edilmesi gereken, son derece güzel temenniler barındıran bir duadır. Namazların dışında gün içinde sık sık zikredilirse kişi Allah'ın affediciliğine ve merhametine sığınarak fayda bulur.

OKUNUŞU: "Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

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RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Rabbena Atina Duası Anlamı

Duaların okunuşu kadar Türkçe anlamları da önemlidir. Duanın ne ifade ettiğini anlamak için Türkçe anlamını okumak ve zikretmek çok faydalıdır. İşte, hem maddi dünyada hem de ahiret hayatında güzellikleri temenni eden bu duanın anlamı:

ANLAMI: "Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Rabbenağfirli Duası okunuşu

Rabbenağfirli duası genelde Rabbena atina duasıyla birlikte okunmaktadır. Bu dua da yüce Allah'ın bağışlayıcı gücüne sığınarak tövbe ve istiğfar etmek maksadıyla sıkça okunmaktadır. Vakit namazlarında da okunan bu duanın Arapça okunuşu aşağıda:

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

RABBENA DUASI OKU, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

Rabbenağfirli Duası Türkçe Anlamı

Rabbenağfirli duasının Türkçe anlamı da tıpkı Rabbena atina duası kadar kıymetli ve derin anlamlar içerir. İşte bu duanın Türkçe anlamı ve karşılığı.

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."

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