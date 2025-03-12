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Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
07:21
Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
11 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, birbirinden güçlü yapımlar arasından seçim yapmakta zorlanırken, sevilen diziler kıyasıya mücadele etti. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse ve TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyicilerle buluştu. Peki, 11 Mart 2025 reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total sıralamasında hangi dizi birinci oldu? İşte, 11 Mart Salı reyting sıralaması ve detaylar…