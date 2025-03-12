Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

11 Mart Salı akşamı birbirinden güçlü diziler ve programlar ekranlarda yerini alırken, reyting rekabeti de nefes kesti. Seyirciler hangi yapımı izleyeceğine karar vermekte zorlanırken, kanallar da en çok izlenen program olmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total kategorilerinde hangi yapım birinci oldu? İşte, dün gecenin reyting sıralaması ve tüm detaylar.