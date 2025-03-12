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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:21

Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

11 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, birbirinden güçlü yapımlar arasından seçim yapmakta zorlanırken, sevilen diziler kıyasıya mücadele etti. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse ve TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyicilerle buluştu. Peki, 11 Mart 2025 reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total sıralamasında hangi dizi birinci oldu? İşte, 11 Mart Salı reyting sıralaması ve detaylar…

Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

11 Mart Salı akşamı birbirinden güçlü diziler ve programlar ekranlarda yerini alırken, reyting rekabeti de nefes kesti. Seyirciler hangi yapımı izleyeceğine karar vermekte zorlanırken, kanallar da en çok izlenen program olmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total kategorilerinde hangi yapım birinci oldu? İşte, dün gecenin reyting sıralaması ve tüm detaylar.

Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

11 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

11 Mart 2025 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 11 Mart Salı: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?