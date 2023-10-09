Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:41

Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 8 Ekim Pazar listesi ile araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen diziler ve programlar izlenme oranları ile takip ediliyor. Total ve AB grubunda açıklanan dünün reytingleri Yargı dizisi, MasterChef gibi yayınlar ile gündemdeki yerini aldı. Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanıyor soruları yanıt arıyor. Medya gündemindeki liste sabah saatlerinde izleyici ile buluşuyor. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, 8 Ekim reyting sıralaması

Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları tablosu gündemde. Her hafta Pazar günü izleyicinin karşısına çıkan diziler ve programlar tek tek sorgulanıyor. Dün akşam Yargı yeni bölümü ile ekranlara geldi. İlk 10 ve 100 yapıma odaklanıldı. Reyting birincisi kim oldu, hangi yapım soruları yanıt arıyor. İşte, 8 Ekim reyting sonuçları Pazar listesi…

Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI 8 EKİM 2023 PAZAR

8 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı:

Total'de 1.sırada "Yargı", 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada Atv'de "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada "Kirli Sepeti" yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

1 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada "Yargı", 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
SON DAKİKA