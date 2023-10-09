Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:41

Reyting sonuçları 8 Ekim 2023 Pazar listesi NETLEŞTİ! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 8 Ekim Pazar listesi ile araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen diziler ve programlar izlenme oranları ile takip ediliyor. Total ve AB grubunda açıklanan dünün reytingleri Yargı dizisi, MasterChef gibi yayınlar ile gündemdeki yerini aldı. Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanıyor soruları yanıt arıyor. Medya gündemindeki liste sabah saatlerinde izleyici ile buluşuyor. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, 8 Ekim reyting sıralaması…