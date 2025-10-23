Sağanak yağış sele döndü! 5 kent sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, heyelan nedeniyle yol kapandı

Metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağışın düştüğü İzmir'in Foça ilçesinde ise dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Antalya'da kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yağış özellikle Konyaaltı Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.