Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 16:07

Sağanak yağış sele döndü! 5 kent sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, heyelan nedeniyle yol kapandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, iş yerleri ve tarım arazilerini su bastı. Uğurlu köyünde toprak kayması nedeniyle yol kapandı. Öte yandan Antalya ve İzmir'de bugün etkili olan sağanak yağış sebebiyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Samsun'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı ve kaldırım çöktü. Batman'da kuvvetli yağışın etkisiyle toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağanak etkili oldu. Gece boyunca yağan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video

Metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağışın düştüğü İzmir'in Foça ilçesinde ise dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Antalya'da kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yağış özellikle Konyaaltı Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

5 FARKLI NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi. İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Foça, 1 saatlik yağışla sular altında kaldı | Video

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Bölgede sağanak yağış etkisini kaybederken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar ise Foça Belediyesine tepki gösterdi.

ANTALYA'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE DÖNDÜRDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yolları adeta göle döndürdü. Sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler ve vatandaşlar su giderlerini açmak için çaba harcadı. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

Bugün öğle saatlerinde Aksu ilçesinde sağanak etkili oldu. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı. Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

25 KÖY VE 30 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

