Sağanak yağış sele döndü! 5 kent sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, heyelan nedeniyle yol kapandı
Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 16:07
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, iş yerleri ve tarım arazilerini su bastı. Uğurlu köyünde toprak kayması nedeniyle yol kapandı. Öte yandan Antalya ve İzmir'de bugün etkili olan sağanak yağış sebebiyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Samsun'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı ve kaldırım çöktü. Batman'da kuvvetli yağışın etkisiyle toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.