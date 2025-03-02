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Haberler Yaşam Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.03.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 18:12

Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online platformunda ve noter gözetiminde gerçekleşen haftanın son çekilişinde, 4.528.395 TL'lik devreden büyük ikramiye sahibini bulmaya hazırlanıyor. Şans oyunu meraklıları, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden haftanın son çekilişinin sonuçlarını sorgulamak için araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. İşte, MPİ ile 2 Mart 2025 Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaraları öğrenme ekranı…

Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online platformu ve noter denetiminde gerçekleştirilen haftanın son Şans Topu çekilişi ile devreden büyük ikramiye tutarı 4.249.764 TL'ye ulaştı. Haftada iki kez yapılan çekilişlerin sonuncusu, bugün noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Şans oyunu severleri, MPİ'nin resmi web sitesi üzerinden 2 Mart 2025 tarihli çekilişin sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. İşte, 2 Mart 2025 Pazar günü Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralarla ilgili tüm detaylar…

Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

2 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı