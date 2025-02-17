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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:57

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

BİM, 18-21 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ışıklı şarjlı süpürge ön plana çıkarken, pek çok farklı kategoride büyük indirimler göz kamaştırıyor. Gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Ütü, blender seti, bıçak çeşitleri, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, buzdolabı organizeleri, süzgeç, katlanabilir masa ve emaye ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca, bardak, kase, saklama kapları, tül ve fon perde gibi ürünler de büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Şubat aktüel ürünler kataloğu...

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

BİM, Şubat ayına özel büyük indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor! 18-21 Şubat kataloğu ile deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu, kağıt havlu, Arap sabunu, bulaşık makinesi kapsülü gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev düzenine yönelik tencere setleri, çaydanlıklar, ütü ve süpürge de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 18-21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

18 ŞUBAT SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Metro 4x36 g 32 TL

Albeni 4x40 g 36,50

Çokokrem 1500 g 239 TL

Kuruyemişli&Bitter Çikolatalı Meyve Bar 35 g 37,50 TL

Karam Gurme 3x50 g 49 TL

Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 g 44,50 TL

Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Browni Kek 108 g 45 TL

Sütlü Bar 3x30 g 68,50 TL

Sarelle Duo 350 g 87 TL

Cappuccino 25 gr x 20 + bardak set Cafe Crown 129 TL

Coffee Mate Nestle Kahve Beyazlatıcısı 625 g 119 TL

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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

18 ŞUBAT SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 195 TL

Çizik Yeşil Zeytin 291-350 adet/ kg 109,50 TL

Buğday Unu 10 kg 167,50 TL

Kırmızı Mercimek 2,5 kg 95 TL

Nohut 2,5 kg 119 TL

Pilavlık Pirinç 5 kg 215 TL

Pilavlık Bulgur 2,5 kg 52,50 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

18 ŞUBAT SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 Kg 365 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 149 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 145 TL

Klasik Çamaşır Suyu 4 L 61,50 TL

Köpük Çamaşır Suyu 38,50 TL

Lavabo Açıcı Jel 41,50 TL

Arap Sabunu 1000 ml 41,50 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU

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