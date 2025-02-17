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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:57
MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...
BİM, 18-21 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ışıklı şarjlı süpürge ön plana çıkarken, pek çok farklı kategoride büyük indirimler göz kamaştırıyor. Gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Ütü, blender seti, bıçak çeşitleri, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, buzdolabı organizeleri, süzgeç, katlanabilir masa ve emaye ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca, bardak, kase, saklama kapları, tül ve fon perde gibi ürünler de büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 18-21 Şubat aktüel ürünler kataloğu...