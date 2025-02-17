MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel 18-21 Şubat: Ütü, bıçak, baskül, düdüklü tencere, çaydanlık, katlanabilir masa, çaydanlık, süzgeç...

BİM, Şubat ayına özel büyük indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor! 18-21 Şubat kataloğu ile deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu, kağıt havlu, Arap sabunu, bulaşık makinesi kapsülü gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev düzenine yönelik tencere setleri, çaydanlıklar, ütü ve süpürge de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 18-21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.