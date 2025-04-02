MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

ŞOK marketin 2 Nisan Çarşamba günü başlayan indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Sıvı ve toz deterjan çeşitleri, kağıt havlu, sızma zeytinyağı, peynir, yoğurt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra dikey süpürge, el mopu, diş fırçası, buharlı temizlik makinesi, saç kurutma makinesi, temizlik malzemeleri de haftanın yıldızları. İşte, Şok 2-8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…