Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:30

MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

Şok aktüel 2-8 Nisan kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar müşterileri bekliyor. Toz ve sıvı deterjan çeşitlerinden yüzey temizleyicilere, otomatik mop setlerinden mutfak temizlik malzemelerine kadar birçok ürün müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Ütü masası, buharlı temizlik makinesi, kurutmalık, pilli temizlik fırçası, su sebili, klima, süpürge çeşitleri çarşamba günü satışta olacak. İşte; 2-8 Nisan ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

ŞOK marketin 2 Nisan Çarşamba günü başlayan indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Sıvı ve toz deterjan çeşitleri, kağıt havlu, sızma zeytinyağı, peynir, yoğurt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra dikey süpürge, el mopu, diş fırçası, buharlı temizlik makinesi, saç kurutma makinesi, temizlik malzemeleri de haftanın yıldızları. İşte, Şok 2-8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 2 NİSAN 2025 İNDİRİM KATALOĞU
Colgate Extra Clean Diş Fırçası - 47,50
Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası - 36 TL
Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi - 259 TL
Colgate Üçlü Etki Diş Macunu - 45 TL
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu - 65 TL
Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce - 66 TL
Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece - 119 TL
Colgate Max White Purple Diş Macunu - 66 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 2 NİSAN 2025 İNDİRİM KATALOĞU
Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L - 379 TL
Mis Tam Yağlı Peynir 600 G - 135 TL
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G - 165 TL
Mis Pastörize Süt 1 L - 34,50 TL
Mis Pastörize Süt - 99 TL
çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G - 209 TL
Superfresh Pizza King 4'lü - 165 TL
Magnum Mini Çeşitleri - 199 TL
Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G - 119,90 TL
Burn Kutu - 30 TL
Amigo Kabuklu Yer Fıstığı - 62,50 TL
Nescafe Classic Ekonomik Paket - 100 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Alo Toz Deterjan 8 kg - 289 TL
Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler - 145 TL
Mintax Yer Temizlik Havlusu Mop Uyumlu 50'li - 145 TL
Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2'li - 29,90 TL
Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek - 66,50 TL
Mintax Sirkeli Genel Temizleyici - 42,50 TL
Otomatik Mop Set - 799 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge - 1.399 TL
Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 2-8 Nisan kataloğu: buharlı temizlik makinesi, vileda, mop, su sebili, deterjanlar...

ŞOK AKTÜEL 2-8 NİSAN KATALOĞU

Şarjlı Dik Süpürge - 2.999 TL
Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL
Saç Kurutma Makinesi - 899 TL
Bornoz Askısı - 89,95 TL
Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL
Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL
Ütü Masası - 599 TL
Mop - 249 TL
Mop - 499 TL