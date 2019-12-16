ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda birden fazla üründe birçok indirim söz konusu. Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan market ürünleri kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken vatandaşlar indirimleri takip ediyorlar. Çarşamba günleri ŞOK marketin rafları yeni ürünlerle dolacak. 18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Dijital Baskılı Erkek Yağmurluk 69,90 TL'den satılıyor. 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak 18,95 TL yerine 13 TL'lik fiyat ile satılacak olan Ülker Çokokrem dikkat çekiyor.