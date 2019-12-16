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ürünler kataloğu yayınlandı! kataloğunda bu hafta neler var?

18 Aralık ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşların hem cebine hem zevkine hitap ediyor. Her bütçeye uygun ekonomik ve kaliteli ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta Çekmece Düzenleyici 9,99 TL'den, 2 yıl garantili Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL'den, Farklı renklerde Kadın Ev Babeti 9,99 TL'den, DoReMi Kadın Erkek Termal İçlik 24,95 TL'den satılıyor. kataloğu tam listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 13:26
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ürünler kataloğu tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğunda birden fazla üründe birçok indirim söz konusu. Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan market ürünleri kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken vatandaşlar indirimleri takip ediyorlar. Çarşamba günleri ŞOK marketin rafları yeni ürünlerle dolacak. 18 Aralık kataloğunda Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Dijital Baskılı Erkek Yağmurluk 69,90 TL'den satılıyor. 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak 18,95 TL yerine 13 TL'lik fiyat ile satılacak olan Ülker Çokokrem dikkat çekiyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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