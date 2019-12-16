ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşların hem cebine hem zevkine hitap ediyor. Her bütçeye uygun ekonomik ve kaliteli ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta Çekmece Düzenleyici 9,99 TL'den, 2 yıl garantili Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL'den, Farklı renklerde Kadın Ev Babeti 9,99 TL'den, DoReMi Kadın Erkek Termal İçlik 24,95 TL'den satılıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.