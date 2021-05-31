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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 06:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 06:41

: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere son dönemde altın fiyatlarında hareketli bir grafik yaşanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamları öğrenmek isteyenler ise "31 Mayıs bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin 'dan güncel bilgiler gelirken, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği sizinle paylaştık. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (31 Mayıs 2021)

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her gün güncel olarak veriler yenilenirken binlerce vatandaş hâlihazırda altın fiyatlarını en iyi yatırım aracı olarak görüyor. Son haftalarda altının alış ve satış fiyatlarında ise ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu durum altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna neden oldu. Bugün çeyrek altın fiyatı ise 838 liradan işlem görürken fiyatı ise 469 liradan işlem görmektedir. Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verileri.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 471,89

SATIŞ: 504,14

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.436,00

SATIŞ: 3.548,00

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.450,00

SATIŞ: 3.502,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.328,67

SATIŞ: 3.396,18

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