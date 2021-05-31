SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere son dönemde altın fiyatlarında hareketli bir grafik yaşanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamları öğrenmek isteyenler ise "31 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Kapalıçarşı'dan güncel bilgiler gelirken, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği sizinle paylaştık. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (31 Mayıs 2021)