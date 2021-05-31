SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her gün güncel olarak veriler yenilenirken binlerce vatandaş hâlihazırda altın fiyatlarını en iyi yatırım aracı olarak görüyor. Son haftalarda altının alış ve satış fiyatlarında ise ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu durum altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna neden oldu. Bugün çeyrek altın fiyatı ise 838 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 469 liradan işlem görmektedir. Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.