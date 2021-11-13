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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Başak Cengiz'in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz'un ailesi sorumlu mu?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 09:31

SON DAKİKA: Başak Cengiz'in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz'un ailesi sorumlu mu?

Son dakika haberleri... Sanatçı, siyasetçi, sporcu, belediyeler, ünlü ünsüz Türkiye'deki herkes, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ölümünü konuşuyor. Kamuoyunu derinden yaralayan olayın ardından en çok konuşulan noktalardan biri, göz göre göre gelen cinayetin sorumlusu olan katil zanlısının, yıllardır psikolojik sorunlarla baş etmesine rağmen ailesi ve ilgili kurumlarca neden önlenemediği oldu. Bu noktada zanlının avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ve mühendis babası Ali Boz en çok eleştirilen iki kişi oldu. Böylesi bir durumda olan şahsın ebeveynlerinin hukuki sorumluğu nedir? Kritik sorular ışığında iki hukukçu, ailenin olaydaki rolünü SABAH'a değerlendirdi! Öte yandan son dakika haberinden kahreden detaylar da gelmeye devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz’un ailesi sorumlu mu?

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ölümü Türkiye'yi sarstı. Ailesinin, "psikolojik rahatsızlığı vardı ama tedaviyi reddediyordu" diyerek savunduğu zanlının durumu büyük tedirginlik yarattı. Böylesi bir durumda olan şahsın ebeveynlerinin hukuki sorumluğu nedir? Bu durumlarda izlenilen yollar nasıl olmalı? Bu cinayet önceden önlenebilir miydi? Tüm bu sorular ışığında iki hukukçu, ailenin olaydaki rolünü SABAH'a değerlendirdi:

SON DAKİKA: Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz’un ailesi sorumlu mu?

AVUKAT BARIŞ ERBAŞ: Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince anne ve babanın işlenen cinayetten ötürü cezai bir sorumluluğu gündeme gelmeyecekse de hukuki sorumlulukları gündeme gelebilecek ve tazminata mahkum edilebileceklerdir. Zira söz konusu şahıs gerçekten akıl hastası olarak tespit edilir ise gerekli tedbirleri almadıkları ve tedavi ve koruma amaçlı gerekli özeni göstermedikleri yahut şahsı dikkatle gözetim altında bulundurmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulabilirler.

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SON DAKİKA: Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz’un ailesi sorumlu mu?

AVUKAT ÇAĞLA GÜL BULUT: Şüphelinin akıl hastası kabul edilerek tedbirlere hükmedildiği varsayımıyla, eğer akıl hastalığı nedeniyle işlerini göremiyor veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokuyorsa kısıtlanması, vesayet altına alınması gerekirdi.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz’un ailesi sorumlu mu?

Böylece hukuksal işlem ehliyeti ortadan kalkar ve kısıtlama kararıyla birlikte şahıs ve mal varlıklarının korunması ve yönetilmesi ile temsil edilmesi atanan vasiye geçer. Vasi olarak ailenin atandığını varsayarsak,(velayet altına alındığı) kısıtlı şüpheli ailenin gözetimindedir. Bu durumda aile şüphelinin iyileşmesini, kontrol altında tutulmasını sağlamak, çevresine zarar vermesini engellemek, hem kendisinin hem çevresindekilerin güvenliğini sağlamak, bunun için her türlü önlemi ve tedbiri almak sorumluluğundadır.

SON DAKİKA: Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz’un ailesi sorumlu mu?

BAŞAK'IN ANNESİ FERYAT ETTİ

Öte yandan Başak Cengiz'in ailesi dün Ankara'daki evlerinde taziyeleri kabul etti. Anne Beyhan Cengiz ise kızının kimseyi incitmeyen biri olduğunu söyledi.

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