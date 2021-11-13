SON DAKİKA: Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz’un ailesi sorumlu mu?

Böylece hukuksal işlem ehliyeti ortadan kalkar ve kısıtlama kararıyla birlikte şahıs ve mal varlıklarının korunması ve yönetilmesi ile temsil edilmesi atanan vasiye geçer. Vasi olarak ailenin atandığını varsayarsak,(velayet altına alındığı) kısıtlı şüpheli ailenin gözetimindedir. Bu durumda aile şüphelinin iyileşmesini, kontrol altında tutulmasını sağlamak, çevresine zarar vermesini engellemek, hem kendisinin hem çevresindekilerin güvenliğini sağlamak, bunun için her türlü önlemi ve tedbiri almak sorumluluğundadır.