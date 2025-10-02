Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul depremi paniğe neden oldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 15:59

SON DAKİKA | İstanbul depremi paniğe neden oldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda Tekirdağ ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Büyük panik yaratan sarsıntı sonrası, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar güvenlik amacıyla kendini sokaklara attı. Yetkililer ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.

Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.

BURSA'DA PANİK ANLARI

Saat 14.55'te Marmaraereğlisi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem geniş coğrafyada hissedildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinde alışveriş yapanlar ve esnaf panikle dışarı kaçtı. Deprem anında kapı önünde oturan diğer vatandaşlar da koşturmaya başladı.
Bursa genelinde depremle ilgili herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi.

