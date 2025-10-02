Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul depremi paniğe neden oldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 15:59
SON DAKİKA | İstanbul depremi paniğe neden oldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda Tekirdağ ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Büyük panik yaratan sarsıntı sonrası, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar güvenlik amacıyla kendini sokaklara attı. Yetkililer ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.