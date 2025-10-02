Marmara Denizi'nde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video
Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi. Orhangazi ilçesinde bir iş yerinde deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindekiler ve dışarıdakiler büyük panik yaşadılar.
Bursa genelinde depremle ilgili herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
00:09
00:51
01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
05:13
00:24
00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
02:02
02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26