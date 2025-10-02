Marmara Denizi'nde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:51 Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi. Orhangazi ilçesinde bir iş yerinde deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindekiler ve dışarıdakiler büyük panik yaşadılar. VİDEO DEVAM EDİYOR

Saat 14.55'te Marmaraereğlisi'ndeki 5 büyüklüğündeki deprem geniş coğrafyada hissedildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinde alışveriş yapanlar ve esnaf panikle dışarı kaçtı. Deprem anında kapı önünde oturan diğer vatandaşlar da koşturmaya başladı.Bursa genelinde depremle ilgili herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi.