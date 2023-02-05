Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

Son dakika kar yağışı haberleri: İstanbul'da beklenen kar sabaha karşı etkili olmaya başladı. Megakentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken Valilik herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Gün doğumuna az bir zaman kala Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde yoğun kar yağışı geçişleri görülürken o sırada yollarda olmak zorunda kalan bazı vatandaşlar yoğun kar yağışı ile zorluklar yaşadı.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği kar yağışının takvimi, miktarı ve alınan önlemlerle ilgili son dakika uyarılarında bulundu.

İşte İstanbul'da kar yağışına ilişkin son dakika gelişmeleri...