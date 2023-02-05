Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı
Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:43

Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

Son dakika haberler: Beklenen kar yağışı İstanbul'da sabaha karşı başladı. Yüksek kesimlere sahip birçok ilçede saat 05.00 itibarıyla yer yer yoğun kar yağışları görülürken Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde lapa lapa kar yağdığı görüldü. Meteoroloji'den gün boyu karın bütün İstanbul'da aralıklarla etkili olacağı belirtilirken ulaşımda da önemli son dakika gelişmeleri yaşandı.

SABAH İNTERNET
Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

Son dakika kar yağışı haberleri: İstanbul'da beklenen kar sabaha karşı etkili olmaya başladı. Megakentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken Valilik herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Gün doğumuna az bir zaman kala Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde yoğun kar yağışı geçişleri görülürken o sırada yollarda olmak zorunda kalan bazı vatandaşlar yoğun kar yağışı ile zorluklar yaşadı.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği kar yağışının takvimi, miktarı ve alınan önlemlerle ilgili son dakika uyarılarında bulundu.

İşte İstanbul'da kar yağışına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Saat 05.00 itibarıyla aralıklarla yüksek kesimlere sahip ilçelerde kendini göstermeye başlayan kar yağışı özellikle Avrupa yakasında oldukça etkili başladı. Zaman zaman trafikteki vatandaşların görüş mesafesinin 7-8 metrelere düştüğü görüldü. Kar yağışının gün boyu İstanbul'ün tüm ilçelerinde belli aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İDO'DAN DA SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İPTAL EDİLEN SEFERLER

İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL VALİLİĞİ KAR VE KIŞ ŞARTLARINA İLİŞKİN TEDBİRLERİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri duyurdu.

SON DAKİKA